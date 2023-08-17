Вологжанин ушел за грибами и не вернулся

Взрослый мужчина заплутал в лесу на востоке Вологодчины. Оперативно были организованы поиски. Инцидент произошел в Кич-Городецком округе, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

Инцидент произошел 15 августа в окрестностях деревни Жаровиха. Там ушел в лес за грибами и не вернулся мужчина 1960 года рождения. Об этом стало известно в экстренных службах. Люди вышли на поиски. В них приняли участие спасатели, работники местной администрации, сотрудники лесничества, полиции и пожарной части, а также местные жители.

Так или иначе ночевать мужчине пришлось в лесу. К счастью, на следующее утро заблудившегося удалось найти. Медицинская помощь грибнику не потребовалась.