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НовостиПроисшествия17 августа 2023 11:20

23-летний водитель сбил двух пешеходов на зебре

Они шли на зеленый свет
Иван Чухнин
ДТП случилось в светлое время суток.

ДТП случилось в светлое время суток.

Фото: Из материалов пресс-службы

"Лада Приора" сбила двух человек на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 августа, в 18:45 на Октябрьском проспекте в Череповце.

Как сообщает УМВД России по Вологодской области, 23-летний мужчина на «Ладе Приоре» сбил двух пешеходов, которые шли через дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате серьезные травмы получила женщина 1993 года рождения, ее тяжелом состоянии ее доставили в медучреждение. Вторым пострадавшим стал 18-летний молодой человек. Он после осмотра медиками от госпитализации отказался.