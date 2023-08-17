23-летний водитель сбил двух пешеходов на зебре

ДТП случилось в светлое время суток. Фото: Из материалов пресс-службы

"Лада Приора" сбила двух человек на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 августа, в 18:45 на Октябрьском проспекте в Череповце.

Как сообщает УМВД России по Вологодской области, 23-летний мужчина на «Ладе Приоре» сбил двух пешеходов, которые шли через дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате серьезные травмы получила женщина 1993 года рождения, ее тяжелом состоянии ее доставили в медучреждение. Вторым пострадавшим стал 18-летний молодой человек. Он после осмотра медиками от госпитализации отказался.