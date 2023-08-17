23-летнего вологжанина осудили за то, что упала карусель в центре города вместе с ребенком

Карусель упала в Вологде на площади Революции. Фото: СУ СК РФ по Вологодской области.

Молодой предприниматель осужден: травму поучил ребенок.

Как сообщает СУ СК РФ по Вологодской области, 23-летний вологжанин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствием и судом установлено, что вологжанин, не являясь индивидуальным предпринимателем, с декабря 2022 года оказывал населению платные услуги с использованием детской карусели, установленной на площади Революции напротив дома №23 по ул. Лермонтова. При этом, он не принял должных мер по соблюдению нормативных стандартов по безопасной эксплуатации аттракциона. Днем 3 января 2023 года почти сразу после запуска карусель накренилась и упала. Мальчику 4 лет была причинена физическая боль.

Прокурорская проверка предоставила материалы следователям, было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда молодому человеку назначено условное наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.