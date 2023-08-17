В сокольском морге недостойно относились к телам умерших

В патологоанатомическом отделении Центральной сокольской районной больницы тела в морг принимал почти случайный человек - сторож. Между тем это должен делать специально обученный человек. Межрайонная прокуратура сочла, что в морге недостойно относились к телам умерших. Проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан выявила, что в отделении тела умерших принимают только с 8 утра до 14 часов.

«В остальное время прием не осуществляется, что свидетельствует о несоблюдении достойного отношения к телам умерших», - заключили прокурорские работники. Материалы отправили в суд.

Как выяснилось в ходе рассмотрения, с утра тела принимал санитар, а после обеда стал принимать сторож отделения. Суд посчитал это незаконным, поскольку такую процедуру должен проводить специально обученный человек.

«При приеме тела работником больницы должна быть установлена личность умершего, произведена опись имущества, находящегося при умершем. Данные обязанности сторожем не исполнялись», - установили в районном суде.

Решением суд обязал районную больницу в течение трех месяцев обеспечить круглосуточный прием санитарами.