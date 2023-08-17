В Череповце на месяц запустят электробус "Генерал"

Череповчанам предстоит оценить новый транспорт. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Череповчане бесплатно покатаются на электрическом «Генерале». Все желающие могут оценить новое поколение общественного транспорта. Электробус «Генерал» прибудет в Череповец уже в эти выходные. И , как было заявлено раньше, во время тестирования транспорта пользоваться им бесплатно. Об этом сообщает мэр Вадим Германов.

"Мощный, вместительный, бесшумный, с системой климат-контроля, емким аккумулятором и функцией быстрой зарядки", - охарактеризовал мэр новый транспорт.

Запланировано, что на улицах «Генерал» появится до конца августа, а тест-драйв будет проходить в течение месяца. Электробус будет ездить по маршрутам «Автоколонны № 1456» во всех районах города.

Сообщается, что транспортное средство оснащено комбинированной технологией зарядки. В автопарке станцию для пополнения аккумуляторов смонтируют на следующей неделе.