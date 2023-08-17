В Вологодской области родители ищут редкие имена для детей и находя

В Управлении ЗАГС по Вологодской области назвали самые редкие и самые популярные имена, которыми вологжане назвали своих детей в этом году. За семь месяцев в регионе родилось 5 146 малышей, в июле – 802 ребенка. Рекордное число малышей в этом году появилось на свет в июле. Последние несколько лет мальчиков рождается больше на 10%. Так было в прошлом году. В этом – примерно та же цифра. Рекордное число малышей в этом году появилось на свет в июле.

Чаще всего вологжане называют мальчиков Михаил, Артем, Максим, Матвей. А среди девочек популярны имена София, Ева, Анна, Мария, Ксения и Варвара.

Однако некоторые родители ищут редкие имена. В Вологде в этом году появились Добрыня, Тамерлан, Яромир, Герман, Даниэль, Ермак, Леонардо, Радомир, Ратмир, Савва, Тихон, Филипп. А для девочек – Василина, Глафира, Ия, Мелания, Августина, Аиша, Даяна, Евдокия, Лика, Лия, Мира, Мираслава, Пелагея, Регина, Тэя, Фаина, Эмма, Ясения, сообщает ИА "Вологда Регион".