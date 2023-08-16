Китайский автомобиль врезался в экскаватор на трассе "Кола"

Китайская легковушка врезалась в экскаватор. ДТП случилось 14 августа в 12:40 на 88 километре автодороги Вологда – Тихвин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

На трассе "Кола" в Шекснинском районе 49-летний водитель автомобиля «Чери Тигго» не справился с управлением. Его авто врезался в находившийся на трассе экскаватор «Вольво» - он выполнял дорожные ремонтные работы.

В аварии пострадали две пассажирки автомашины «Чери»: 15-летняя девочка и женщина 1987 года рождения. Обе были госпитализированы в череповецкие больницы.