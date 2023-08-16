Всем миром восстанавливают главный собор Никольска Вологодской области

16 августа в Никольске на Сретенском соборе начались работы по установке купола. Они ведутся на добровольные пожертвования граждан. Железный каркас купола и крест для главного храма города изготовили на ремонтно-механическом заводе Великого Устюга.

Сретенский собор строился 45 лет на народные деньги. Ранее здесь стояла деревянная церковь святителя Николая. До 1810 года церковь была одноэтажной, к 1833 году был надстроен верхний холодный храм. Колокольня была пристроена чуть позже.

С 1929 года здесь располагался дом культуры. Пожары преследовали храм. Ранее здесь горела деревянная церковь, затем здание пострадало от огня в 1937, 1987 и 2005 годах.

И вот - ведется восстановление храма, сообщает портал Вологда Регион.