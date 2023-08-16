Картину Василия Верещагина продали на аукционе почти за 40 миллионов рублей

Почти за 40 млн. руб. продана на аукционе картина череповецкого художника Василия Верещагина. Торги прошли на площадке аукциона ARTinvestment.ru

В telegram-канале аукциона сообщается, что размеры картины Василия Верещагина - 124 × 178 сантиметров. Сюжетом картины Василия Верещагина стал скандал, который произошел на свадьбе великого князя Василия Тёмного в 1433 году.

Картина череповецкого художника Василия Верещагина продана за 39,53 млн рублей. Как сообщает страница аукциона в соцсетях, картина носит название «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе великого князя Василия Тёмного в 1433 году срывает с князя Василия Косого пояс, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому». По этому сюжету писали картины еще четыре художника: Павел Чистяков, Николай Дмитриев-Оренбургский, Карл Гун и Карл Вениг.

Напомним, Василий Верещагин родился 14 (26) октября в Череповце бывшей Новгородской губернии, сейчас Вологодской области в семье местного предводителя дворянства Василия Васильевича Верещагина.