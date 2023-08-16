В Соколе собутыльник избил товарища и тот умер

В Соколе задержан подозреваемый в причинении смертельной травмы знакомому. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Об этом сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. По версии следствия, в один из дней августа 30-летний житель Сокола, находясь в квартире знакомого избил хозяина 47 лет. После этого оба участника конфликта, ранее судимые, продолжали веселиться, но спустя несколько дней избитый скончался от травмы головы.

О происшествии полиции сообщили врачи, которых вызвали к потерявшему сознание потерпевшему.

Подозреваемый, не отрицавший причастности к деянию, был задержан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.