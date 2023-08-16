Женщина оговорила себя в том, что устроила ДТП в Череповце

15 августа в Череповце произошло ДТП: Лада Гранта не уступила дорогу Ладе Калине. Женщина заявила, что это она не пропустила встречный транспорт, пыталась совершить разворот. Но оказалось, что женщина сидела на пассажирском сиденье.

По информации городского отдела ГИБДД, авария случилось на улице Юбилейной.

«Изначально вину на себя взяла женщина, 1991 года рождения, которая пояснила, что находилась за рулем «Гранты», однако впоследствии было установлено, что автомобилем управлял 28-летний мужчина, который не вписан в полис ОСАГО, а женщина передвигалась в качестве пассажира», - рассказали в ГИБДД.

В аварии пострадали и сама пассажирка Лады Гранты, а также водитель Лады Калина.