Вологжане отправляют участникам СВО посылки бесплатно

Вологжане бесплатно отправляют посылки в зону СВО. Это можно сделать через Почту России. Главным почтовым сервисом предоставлена возможность поддержать близких и родных — участников специальной военной операции. Количество посылок не ограничено. Единственно, вес каждой не должен превышать 10 килограммов. Содержимое также не должно включать запрещенные к пересылке почтой вещи.

Вологжане отправляют продукты с длительным сроком хранения, предметы первой необходимости, одежду и обувь, книги, предметы личной гигиены. При оформлении необходимо указать фамилию, имя, отчество адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес — г. Москва.

Как сообщает почтовое ведомство, посылки доставляются в логистический центр Почты России в Москве. Отсюда их передают представителям Министерства обороны, чтобы те доставили их бойцам. Контактные телефоны: 8 (812) 494-23-44,8 (812) 494-29-60.