В Вологодской области скорая помощь застряла в грязи и пациент умер

От райцентра до деревни всего 34 км, 41 минута пути. Так говорят карты.

В Грязовецком районе скорая не смогла приехать по вызову вовремя: машина застряла на дороге. Мужчина 66 лет скончался. Сейчас ведется доследственная проверка: в правоохранительные органы обратилась грязовчанка.

Она сообщила, что в начале августа 66-летний родственник, находясь в деревне Таршино, почувствовал себя плохо. Ему была вызвана «скорая помощь». Но та приехала с огромным опозданием, когда мужчине уже нельзя было помочь.

«Однако, служебный автомобиль при подъезде к деревне застрял и, когда врачи спустя пару часов после вызова прибыли к больному, тот уже скончался», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе проверки планируется провести целый комплекс следственных действий по установлению обстоятельств ЧП. Будут проверены ты, кто ответственен за содержание дороги.

По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее сайт КП-Вологда сообщал о том, что в Грязовецком районе на вызов прибыл один водитель скорой. Женщина умерла в райбольнице.