Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика16 августа 2023 7:33

В Вологодской области резко выросло количество самозанятых

Они заплатили 190 миллионов налогов
Иван Чухнин

В Вологодской области за три года зарегистрировалось 37 тысяч самозанятых. Об этом сообщили в правительстве региона. Только за последний год прирост составил 15 тысяч человек, или порядка 70%. Регистрацией через мобильное приложение «Мой налог» воспользовались 29,5 тысяч человек, через приложения банков – 7,8 тысяч человек.

Среди вологодских самозанятых большинство работает в сфере автотранспортных услуг, строительства и ремонта. Часто самозанятыми также регистрируются вологжане, занимающиеся оказанием парикмахерских и косметических услуг, работающие в IT-сфере. В таком налоговом режиме - не требуется кассовый аппарат, а отчётность формируется автоматически в приложении банка.

В правительстве также отмечают, что за последний год доходы самозанятых в Вологодской области увеличились 3,8 до 8,4 млрд рублей. В областной бюджет с начала действия налогового режима поступило более 190 млн рублей.