В Вологодской области резко выросло количество самозанятых

В Вологодской области за три года зарегистрировалось 37 тысяч самозанятых. Об этом сообщили в правительстве региона. Только за последний год прирост составил 15 тысяч человек, или порядка 70%. Регистрацией через мобильное приложение «Мой налог» воспользовались 29,5 тысяч человек, через приложения банков – 7,8 тысяч человек.

Среди вологодских самозанятых большинство работает в сфере автотранспортных услуг, строительства и ремонта. Часто самозанятыми также регистрируются вологжане, занимающиеся оказанием парикмахерских и косметических услуг, работающие в IT-сфере. В таком налоговом режиме - не требуется кассовый аппарат, а отчётность формируется автоматически в приложении банка.

В правительстве также отмечают, что за последний год доходы самозанятых в Вологодской области увеличились 3,8 до 8,4 млрд рублей. В областной бюджет с начала действия налогового режима поступило более 190 млн рублей.