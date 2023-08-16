Вологда-река - бетонные берега. Что дальше?

В Вологде снова обсудят 0 какой быть набережная.

Градозащитники в свое время возмутились бетонированием берегов. Но власти довели дело до конца, потратив около четверти миллиарда рублей.

Бетонирование было признано ошибкой многими сторонниками самобытной красоты города.

Однако благоустройство берега должно быть продолжено.

23 августа в 18 часов в помещении бывшего кинотеатра «Салют» на ул. Ленина, 12 пройдет встреча проектировщиков с горожанами.

«Разработкой концепции занимаются архитекторы Лаборатории городской среды в партнерстве с профессиональным архитектурным бюро «Orchestra design», которое имеет опыт работы над проектами набережных в России и за границей», - рассказали в пресс-службе администрации Вологды.

Для участия во встрече вологжанам предлагают предварительно зарегистрироваться на сайте Лаборатории городской среды, кроме того будет организована интернет-трансляция.