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НовостиОбщество16 августа 2023 7:14

В Череповце на выходных перкроют улицу Сталеваров

Восемь автобусов изменят маршруты
Иван Чухнин
Вадим Германов, ВКонтакте.

Вадим Германов, ВКонтакте.

В Череповце из-за ремонта на выходных ограничат движение транспорта по участке улицы Сталеваров. Об этом рассказал мэр Вадим Германов.

Перекроют участке от улицы Ленина до Металлургов. Движение по четной стороне будет ограничено с 20 часов 18 августа. В это же время нельзя будет проехать по перекрестку улицы Сталеваров и улицы Ленина.

Движение хотят возобновить в воскресенье, в 18 часов.

На время перекрытия восемь автобусов изменят свои маршруты. Речь идет об автобусах №№ 1, 2, 8, 18, 31, 37, 38, 39.

Перекрытый участок можно увидеть на схеме.