Известные актрисы Татьяна Лютаева и Екатерина Климова замечены в вологодском монастыре

Фото: Кирилло-Белозерский монастырь ВКонтакте.

Актрисы Татьяна Лютаева и Екатерина Климова посетили Кирилло-Белозерский монастырь в Кириллове. «Артистки побывали в Архимандричьих кельях, где познакомились с иконостасом XV века из первой каменной постройки ансамбля монастыря – Успенского собора, прогулялись по территории музея, узнали об истории и архитектуре обители в рамках обзорной экскурсии, а также посетили действующую церковь преподобного Кирилла Белозерского», – сообщил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

В музее рассказывают, что на территории учреждения культуры Лютаева и Климова пробыли чуть больше часа, их сопровождала экскурсовод Ирина Кузнецова. По ее словам, артистки общались очень просто, по территории ходили в темных очках, однако посетители и все равно узнавали и подходили за автографами и совместными фото.

Татьяна Лютаева известна своими ролями в фильмах «Гетеры майора Соколова», «Русские судьбы», «Жизнь одна», «Виват, гардемарины», «Пять звёзд».

Екатерину Климову зрители могли видеть в картинах «Мы из будущего», «Московские окна», «Любовь под прикрытием», «По законам военного времени», «Артек».