Огромный пес разгуливает по Соколу, обращая в бегство людей и собак

Собака на самовыгуле. Кто виноват и что делать? Фото: "Сокольские сплетни" ВКонтакте.

Огромная собака, в которой опознали алабая, пугает людей и их собак. Пса видело немало людей и многие впечатлились. Собака разгуливает по городу Соколу без хозяина.

«Уважаемые хозяева алабая с улицы Майская. Огромная просьба – не отпускать гулять своего питомца. А если срывается с цепи, то предотвратить это! Не смогли пройти домой из-за него. Ни по Майской улице, ни по Череповецкой, когда решили обойти его. Бежали с двумя детьми от него подальше, пришлось просить друзей довезти до дома на машине. А когда ехали, он был на перекрёстке Майская – Колхозная», — написал очевидец в группе «Сокольские сплетни» в соцсети «ВКонтакте».

Затем пса заметили на улице Вологодская. Мужчина, гуляющий с маленькой собакой, должен был спасаться бегством: «Еле успел в подъезд забежать, спасаясь от собаки».

Комментатор советует: "Надо сразу к участковому, либо в ментовку писать заявление то что потенциально опасная собака гуляет без намордника и поводка, за это штраф предусмотрен. Ну, либо дождаться, как сказал автор выше, что собаку просто пристрелят и все".

Появились и комментарии, сетующие, что закон есть, а следить за исполнением никто не торопится.