У Вологодского госуниверситете появится свой бассейн

В Вологодском государственном университете завершился монтаж каркаса плавательного бассейна. Он появится в Осановском проезде. Здание 400 квадратных метров обойдется в сумму более 263 миллионов рублей. Как сообщает Управление коммуникаций ВоГУ, это будет 25-метровый плавательный бассейн с пятью основными и двумя дополнительными дорожками.В бассейне смогут заниматься до 64 человек одновременно. Спорткомплекс по такому проекту работает в Ульяновске, подобные объекты сейчас возводятся в Иванове и Костроме. Причем, посещать бассейн ВогУ смогут не только студенты, но и все жители города.

«В настоящее время готов каркас бассейна. Рабочие забетонировали стены подвала и подпорные железобетонные стены, подготовили бетонное основание под чашу бассейна, – рассказал главный инженер фирмы-подрядчика Александр Вялов. – Сейчас мы занимаемся возведением внутренних и наружных стен, лестничных маршей, монтируем металлоконструкции».