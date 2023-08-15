В Тотьме школьников будут учить кузнечному делу на средства президентского гранта

В Тотьме появится кузница«Сварог». Проект должен быть реализован к июню 2024 года. Он стал победителем второго в 2023 году конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Тотьмичи получили грант размером 476 558 рублей. Цель проекта - ориентировать участников на приобщение к профессии кузнеца.

Он будет реализовываться при содействии властей индивидуальным предпринимателем Михаилом Закруткиным, учеником известного тотемского кузнеца Николая Дитятьева. .

Планируется провести серию профориентационных мероприятий по кузнечному делу для школьников, мастер-классы по ковке изделий, будут изготовлены арт-объекты для города (соответственный конкурс и согласования с администрацией по установке будут проведены позднее), выйдет серия видеороликов о мастерах и мастерстве ковки. Наконец, будет оборудована мастерская,сообщает администрация Тотемского округа.

В целом же тотьмичи летом привлекли по данному конкурсу порядка 7 миллионов рублей на реализацию четырех проектов.