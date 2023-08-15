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НовостиПроисшествия15 августа 2023 8:18

Тело погибшей женщины обнаружили у Архангельского моста в Череповце

Точные причины гибели назовет экспертиза
Иван Чухнин

В Вологодской области на воде погиб человек.Трагедия произошла на реке Шексне в Череповце. Как сообщает региональное управление МЧС, 14 августа вблизи Архангельского моста в воде был найден труп женщины. Тело извлекли из воды и передали полиции. Пока устанавливается личность погибшей и причины гибели, назначена экспертиза. Одна из версий- что женщина упала в воду с моста.

Как сообщили в региональном МЧС, всего с начала года в Вологодской области в воде погибли 33 человека, в том числе четверо детей.