Более трех тысяч выпускников школ подали заявление на педспециальности в вологодские вузы

В Вологодской области значительно выросло количество желающих получить педагогическое образование.Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В 2023 году, по сравнению с 2022, количество желающих поступить в педколледжи выросло на 20%, в вузы на педнаправления – на 35%.

Как прокомментировала начальник департамента образования Елена Рябова, "Нам важно, чтобы выпускники осознанно выбирали педагогические специальности, а после обучения возвращались работать в школы и детские сады..." В этом году в вузы на педспециальности подано более 3,3 тысяч заявлений. Конкурс составил 6,5 человек на место. В Вологодский государственный университет подано 1345 заявлений, в Череповецкий государственный университет – 2028.

Особенно большой конкурс на следующие педагогические направления: история и обществознание, русский язык и литература, иностранные языки, математика, психолого-педагогическое образование.

В 2023 году в 1,5 раза увеличилось количество абитуриентов, которые поступили по целевой квоте, они гарантируют последующее трудоустройство. В этом году на педагогические специальности поступили 110 студентов-целевиков.

Пока в Череповецком госуниверситете остаются вакантными 22 бюджетных места по направлениям подготовки «Дошкольное (дефектологическое) образование», «Математика и информатика», «Физика и технология». Заявления на эти специальности можно подать до 29 августа.