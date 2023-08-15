Старое дерево в Череповце едва не убило ребенка на тротуаре

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Старый тополь в Череповце едва не погубил ребенка. Трухлявое дерево упало перед ним. Инцидент произошел в минувшую пятницу у дома № 20 по улице Гагарина.

Возмущенные очевидцы написали об этом в соцсетях. Тополь рухнул прямо перед носом у мальчика, который ехал по тротуару на велосипеде.

"Хорошо что не на нас. Успели пройти, а мальчик на велосипеде прямо перед носом. Обратите внимание, скоро школа. Напротив этого дома 15 школа. Деревья гнилые стоят", - пишут очевидцы в группе "Плохой Череповец".

Оказалось, это не единственное место, где есть опасные деревья. Например, у дома № 37 по улице Металлургов стоят обрезанные и гнилые тополя.

В управе № 8 пообещали проверить все деревья на улице Гагарина.