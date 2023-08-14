В Вологде чистят русло реки от мусора

В Вологде c помощью спецтехники проводится расчистка русла реки на участке от впадения реки Шограш до улицы Баранковской. Об этом сообщила пресс-служба Вологодской области.

Выполняется траление крупного мусора и удаление донных отложений со дна. Поднятое со дна отправляется в пруды-отстойники, где происходит обезвоживание грунта. Затем его разместят на подготовленной площадке.

«В результате реализации первого этапа работ будут ликвидированы загрязнения и засорения устьевых участков рек Шограш и Дылевка, русла реки Вологды от впадения реки Шограш. Общая протяженность выполнения работ составит порядка 2,2 км. Кроме этого, планируется вырубка деревьев и кустарников в руслах рек на участке расчистки», - рассказал замгубернатора Антон Стрижов.

Общий объем изымаемых донных отложений - 82,8 тысяч кубических метров. Работы должны будут выполнены до конца октября 2024 года.