Житель Великого Устюга бил электрошокером бывшую жену

В Великом Устюге осудили 49-летнего местного жителя, напавшего на бывшую жену. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел 16 июля 2022 года. У супругов еще с мая 2021 года происходили скандалы. В тот день мужчина пытался встретиться с потерпевшей, чтобы забрать документы, но она не отвечала на телефонные звонки. Тогда устюжанин, зная, что супруга навестит свою мать, стал ждать ее в машине у квартиры тещи.

Увидев бывшую супругу, он окликнул ее, но она не отреагировала. Тогда мужчина нагнал ее в подъезде. По его словам, побоев он не наносил. Однако суд установил, что подсудимый схватил женщину за волосы и приставил к её шее включённый электрошокер. После он не менее пяти раз ударил её по голове, отчего пострадавшая упала и ударилась рукой.

Женщина простила подсудимого и просила строго его не наказывать. При таких обстоятельствах ему назначили наказание в виде полугода исправительных работ условно с испытательным сроком в один год.