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НовостиОбщество14 августа 2023 14:55

В зоне СВО во время выполнения боевого задания погиб вологжанин Олег Бонтарь

Похоронка пришла в Верховажье
Иван Чухнин
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Похоронка пришла в Вологодскую область. Уроженец Верховажского округа погиб в зоне проведения СВО. Земляки выражают соболезнования.

14 августа стало официально известно, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине, при выполнении боевого задания, проявив мужество и героизм, погиб Олег Павлович БОТНАРЬ. "Приношу искрение соболезнования всем родным и близким Олега, - написал на своей странице "ВКонтакте" глава Верховажского муниципального округа Александр ДУБОВ. - Несомненно, это тяжелое испытание, которое требует много мужества и сил. Он останется в нашей памяти настоящим героем, проявившим выдающиеся качества солдата. Его усилия и жертвы не останутся незамеченными и будут навсегда запечатлены в памяти жителей Верховажского округа. Вечная память Герою".