Под Кирилловом подросток на мотоцикле насмерть сбил ребенка на велосипеде

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Кирилловском районе в минувшее воскресенье, в 21:30 произошла смертельная авария с участием двух несовершеннолетних. Трагедия случилась на 50 километре автодороги «Воскресенское - Глушково - Иванов-Бор». Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

13-летний мальчик двигался по краю проезжей части на велосипеде, когда его сбил

17-летний подросток на мотоцикле «Стелс». Они двигались в попутном направлении.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.