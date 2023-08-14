В Великом Устюге двое участковых отправились под суд за избиение мужчины

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших полицейских. Мужчин обвиняют в превышении должностных полномочий. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Инцидент произошел вечером 11 апреля. Двое участковых приехали домой к 44-летнему пострадавшему для проверки информации о его избиении. В результате полицейский, испытывая личную неприязнь к мужчине, нанес ему несколько ударов ногами по голове, причинив повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью.

Как установило следствие, в феврале один из обвиняемых уже встречался с пострадавшим, когда на его поведение пожаловались в полицию.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.