Пьяный вологжанин утонул в реке Тошне

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В минувшее воскресенье, 13 августа, под Вологдой недалеко от деревни Екимцево погиб молодой человек. Трагедия произошла вблизи подвесного моста на реке Тошне. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Около четырех часов дня 28-летний вологжанин решил искупаться вместе с тремя друзьями. Перед этим молодые люди изрядно приняли на грудь. Известно, что место, где они купались, не было оборудовано для данных целей.

Спасатели извлекли тело из воды и передали сотрудникам полиции. Видимых телесных повреждений не обнаружено.

Обстоятельства трагедии выясняются, проводится доследственная проверка. Точную причину гибели вологжанина установит судебно-медицинская экспертиза.