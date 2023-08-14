На дорогах Череповца ярко выделят "зебры"

В Череповце обновят «зебры» и другую дорожную разметку. "К началу учебного года в городе обновят пешеходные переходы. Наш «Спецавтотранс» сосредоточится на разметке у образовательных учреждений", - заявил мэр Череповца.

По его словам, чем ближе День знаний, тем больше внимания уделяется вопросам безопасности самых юных пешеходов. "Убедительно просим родителей еще раз напомнить домашним о поведении на проезжей части и включить в одежду школьников детали со светоотражающими элементами", - попросил он и обращение к водителям: "Пожалуйста, будьте предельно внимательны на дороге".

По его словам, на дорогах вблизи школ и детских садов нанесут на асфальт знак «Осторожно, дети», дополнительно выделят «лежачих полицейских» и подкрасят «зебру». Всего таких объектов в Череповце 73. К примеру, в прошлом году знаков было на 11 меньше.