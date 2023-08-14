Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 10:59

На дорогах Череповца ярко выделят "зебры"

Идет подготовка к новому учебному году
Иван Чухнин

В Череповце обновят «зебры» и другую дорожную разметку. "К началу учебного года в городе обновят пешеходные переходы. Наш «Спецавтотранс» сосредоточится на разметке у образовательных учреждений", - заявил мэр Череповца.

По его словам, чем ближе День знаний, тем больше внимания уделяется вопросам безопасности самых юных пешеходов. "Убедительно просим родителей еще раз напомнить домашним о поведении на проезжей части и включить в одежду школьников детали со светоотражающими элементами", - попросил он и обращение к водителям: "Пожалуйста, будьте предельно внимательны на дороге".

По его словам, на дорогах вблизи школ и детских садов нанесут на асфальт знак «Осторожно, дети», дополнительно выделят «лежачих полицейских» и подкрасят «зебру». Всего таких объектов в Череповце 73. К примеру, в прошлом году знаков было на 11 меньше.