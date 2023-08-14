Губернатор сообщил о новом назначении в правительстве Вологодской области

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О новом назначении в Правительстве Вологодской области сообщил губернатор. Сразу же после профессионального праздника озвучено имя нового начальника строительного департамента. Для чиновников это не неожиданность.

«С сегодняшнего дня на должность начальника департамента строительства области назначен Антон Блюдов. В течение последних месяцев Антон Алексеевич исполнял обязанности руководителя ведомства и зарекомендовал себя как компетентный и ответственный управленец», — сообщил губернатор Олег Кувшинников.