В Вологде ищут мужчину, сделавшего покупки с чужой банковской карты

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В областной столице ищут нечестного мужчину, распространяя его приметы. По данным полиции, он воспользовался краденной банковской картой в последних числах июля.

Все покупки сделаны в торговых точках в районе Бывалово. Ущерб составил около 4 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Был одет в кофту серого цвета с капюшоном, штаны темного цвета, черные ботинки. Мужчине на вид 55-60 лет, обычного телосложения, рост 160-170 см.

Всю информацию о его местонахождении нужно рассказать по телефонам в Вологде: 76-31-14, 67-31-15, 76-32-01.