Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 8:34

В Вологде ищут мужчину, сделавшего покупки с чужой банковской карты

Полиция надеется на помощь горожан
Иван Чухнин
-

-

В областной столице ищут нечестного мужчину, распространяя его приметы. По данным полиции, он воспользовался краденной банковской картой в последних числах июля.

Все покупки сделаны в торговых точках в районе Бывалово. Ущерб составил около 4 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Был одет в кофту серого цвета с капюшоном, штаны темного цвета, черные ботинки. Мужчине на вид 55-60 лет, обычного телосложения, рост 160-170 см.

Всю информацию о его местонахождении нужно рассказать по телефонам в Вологде: 76-31-14, 67-31-15, 76-32-01.