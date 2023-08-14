Пожар вызвал переполох в Вологодском госпитале для ветеранов войн

В Вологде ЧП случилось в госпитале для ветеранов войн. 20 человек пришлось эвакуировать из-за пожара, который произошел на втором этаже здания на улице Октябрьской, где находятся, главным образом, пожилые и очень пожилые люди. Информация поступила пожарным 13 августа в 16:21. дымом потянуло из туалета - на втором этаже здания загорелась пластиковая урна. Площадь пожара составила 0,5 кв. метров. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных. Из-за задымления началась проводиться эвакуация.

Предположительная причина переполоха – неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.