В Вологодской области открыты вакансии с зарплатой несколько сотен тысяч рублей

Стало известно, кому в Вологодской области готовы платить больше всех. Названы ТОП-5 вакансий первой половины августа. Служба исследований hh.ru проанализировала около 4,3 тысяч вакансий, которые появились с начала августа. В итоге были выбраны предложения с самой высокой зарплатой.

Так, прямо сейчас ищут заместителя исполнительного директора по производственным вопросам/Операционный директор с зарплатой 300 000 – 500 000 рублей. Врач стоматолог-терапевт/эндодонтист-микроскопист может получать зарплату от 250 000 рублей. Менеджеру по работе с ключевыми клиентами обещают платить до 300 000.

Специалист по приему и оценке автомобилей может претендовать на зарплату 80 000 – 300 000 рублей. Такая должность как директор по маркетингу оплачивается 130 000 – 240 000 рублей в месяц.

Об этом сообщает HeadHunter ((hh.ru) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 480 тыс. компаний.