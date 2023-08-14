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НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:33

Двое череповчан отравились парами краски в кессоне

Медики увезли обоих в больницу
Иван Чухнин

В Череповце два человека отравились в кессоне. ЧП случилось 11 августа в гаражном кооперативе, который находится у завода силикатного кирпича в Заречье.

Как рассказал директор Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков, спасателей и скорую выхвали в гаражный кооператив, где в кессоне обнаружили без сознания мужчину и женщину.

Скорая помощь, оказав неотложную помощь, доставила в пострадавших больницу. Череповчане занимались ремонтом кессона, в частности - покраской овощехранилища. Женщину из больницы отправили домой, а мужчина был госпитализирован.