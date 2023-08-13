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НовостиОбщество13 августа 2023 19:23

Вологжанин назвал боевую машину в честь супруги

Узаконить давние отношения молодые решили только во время СВО
Евдокия САХАРОВА
Фото газеты "Маяк"

Фото газеты "Маяк"

Житель поселка Федотово Вологодского округа прибыл с СВО на двухнедельный отпуск. Боец решился узаконить свои отношения с любимой, от которой у него четверо детей. 11 августа прошло торжественное мероприятие: в ЗАГС вологжанин пришел в военной форме, на шевроне виднелось изображение БМП с надписью "Аленка".

«Технику назвал в честь любимой, она такая же надежная, сильная, как моя супруга. И знаете, там, на передовой, мне даже как-то легче становится только уже от одного этого момента», — признался боец.

Как сообщает газета "Маяк", вологжанин ушел на спецоперацию добровольцем. Боевой опыт уже был - участвовал в Чеченской кампании.