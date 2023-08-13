В Соколе дерзкий велосипедист отлетел от удара легковушкой

Фото: скрин с видео Baza.net

В Соколе в субботу, 12 августа, около десяти часов вечера произошло ДТП с участием велосипедиста. На улице Кирова у дома №17А автомобиль «Шкода Карок» под управлением 22-летнего мужчины, совершил наезд на 26-летнего велолюбителя. Подробности сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария попала на видео с уличных камер наблюдения. Велосипедист выскочил на зебру после того, как загорелся запрещающий сигнал светофора. Мужчина был тут же "наказан" за свою беспечность. От удара легковушкой велосипедист отлетел на несколько метров.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, возможным переломом лобной кости и множественными ссадинами.

Один из пользователей соцсети прокомментировал случившееся: "Хруст оборзевший".