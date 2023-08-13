Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 августа 2023 19:05

В Соколе дерзкий велосипедист отлетел от удара легковушкой

Молодой человек выскочил на запрещающий сигнал светофора
Евдокия САХАРОВА
Фото: скрин с видео Baza.net

Фото: скрин с видео Baza.net

В Соколе в субботу, 12 августа, около десяти часов вечера произошло ДТП с участием велосипедиста. На улице Кирова у дома №17А автомобиль «Шкода Карок» под управлением 22-летнего мужчины, совершил наезд на 26-летнего велолюбителя. Подробности сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария попала на видео с уличных камер наблюдения. Велосипедист выскочил на зебру после того, как загорелся запрещающий сигнал светофора. Мужчина был тут же "наказан" за свою беспечность. От удара легковушкой велосипедист отлетел на несколько метров.

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, возможным переломом лобной кости и множественными ссадинами.

Один из пользователей соцсети прокомментировал случившееся: "Хруст оборзевший".