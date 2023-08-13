В Устюжне от удара молнией полностью разрушена котельная

Устюжна осталась без котельной из-за грозы. ЧП произошло около 5 часов утра 12 августа на предприятии ООО «Восток-Лес». Молния попала в паровой котел, он взорвался, разрушив котельную. Пострадал человек. Слухи о погибших развеял глава Устюженского округа Игорь Петров: «Слухи о погибших не достоверны. Пострадавший кочегар доставлен в Устюженскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Его жизни ничего не угрожает, будет проходить плановое лечение».

Новая котельная появится не ранее, чем через три месяца. В ближайшее время будет заказан новый котёл.

Часть коллектива задействуют на восстановительных работах, другие будут находиться в отпусках.

В комментариях местные жители сообщают, что котельная принадлежала китайским инвесторам. Устюжане обеспокоены собственной безопасностью и экологией:

Галина Панова : "Живём как на пороховой бочке. Зимой одна сажа летит. Весь снег черный. Дышать не чем. Летом ручьи вонючие текут прямо под окна. Администрация на всё закрывает глаза. Ещё сейчас швейный цех налаживают. Ещё какая-нибудь нарисуется. Похоронят скоро в родной кровати. И спросить будет не с кого..."