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НовостиОбщество13 августа 2023 7:26

В Вологду прибыл ковчег с частицей мощей святого Георгия Победоносца - покровителя российского воинства

Молебны пройдут в Софийском соборе
Иван Чухнин

В Вологду на два дня – 13 и 14 августа - в Софийский собор прибыл ковчегу с частицей мощей святого Георгия Победоносца - покровителя российского воинства.

Святыня постоянно хранится в Троице-Сергиевой лавре. Но сейчас она в пути - в рамках акции «Всероссийский молебен о победе».

С мая по сентябрь ковчег побывает в 100 городах России. В Вологду он прибыл и Череповца. Далее он направится в Ярославль.

Соборные молебны будут совершаться по следующему графику:

13 августа – 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

14 августа - 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 и 18.00.