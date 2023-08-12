Наследство обратившейся в суд вологжанки "обнулилось"

В суд Верховажского района обратилась местная жительница. Она нашла сберегательную книжку отца, умершего в 1993 году, и решила вступить в права наследства. Женщина решила, что 26 000 рублей за 20 лет должны "вырасти" с учетом индексации. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Суд запросил сведения в банке о наличии открытых счетов на имя умершего и количестве денежных средств на дату смерти и направления ответа на судебный запрос. Оказалось, что на дату смерти мужчины на его счету находилось 26000 рублей. Но в связи с проведением в Российской Федерации в 1998 году денежной реформой произошла деноминация рубля, когда 1 новому рублю соответствовали 1000 старых. В итоге, на счете с учетом начисленных банком процентов за 20 лет оказалась сумма 34 рубля.

Истец отказалась от исковых требований, т.к. даже государственная пошлина по делу в 400 рублей превышает размер наследства.

Верховажский районный суд принял отказ местной жительницы от своих исковых требований и прекратил производство по гражданскому делу. Также судом было принято решение о возвращении истцу 70% суммы уплаченной ей государственной пошлины.