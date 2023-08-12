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НовостиОбщество12 августа 2023 14:51

В Великоустюгском округе умная собака выследила 91-летнего грибника

Альба за полчаса нашла потеряшку
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В полицию по Великоустюгскому району обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 91-летний отец отправился в лес по грибы рано утром, но к условленному времени так и не вернулся. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На поиски пенсионера отправились сотрудники полиции и МЧС. На помощь им прибыл опытный кинолог Александр Коноплев, в сопровождении своей служебной немецкой овчарки по кличке Альба.

Кинолог дал умной собаке понюхать вещь пропавшего, после чего Альба начала поиски. Уже через полчаса пожилого мужчину нашли в километре от своего дома, около линий электропередач. Потеряшка рассказал, что потерял счет времени, пока искал грибы. Пенсионера доставили домой, его здоровью ничего не угрожает.

Дочь спасенного мужчины поблагодарила правоохранителей и кинологов за оперативную помощь.