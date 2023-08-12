В Вологде открыли отремонтированный стадион Витязь

Фото со страницы губернатора

В Вологде 12 августа в День физкультурника прошло торжественное открытие свежеотремонтированного стадиона Витязь. Объект готов принимать соревнования высокого уровня и выращивать олимпийских чемпионов. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Сегодня наша страна отмечает День физкультурника. Это день людей, влюбленных в спорт. У нас огромный праздник еще и потому, что мы открываем самый крупный спортивный комплекс Вологодской области. Здесь сконцентрированы несколько объектов – ФОК, построенный два года назад, бассейн, построенный год назад. Сегодня мы открываем уникальное футбольное поле с подогревом. Открываем беговую дорожку, где можно проводить соревнования высокого уровня. Зрители на трибунах находятся в комфортных условиях. Уверен, что в ближайшее время тут будут проходить футбольные матчи. Тренажерные залы, тир – на участке инфраструктуры будут проходить занятия по 17 видам спорта. Здесь будут рождаться будущие олимпийские чемпионы», - рассказал глава региона.

В здании трибун находятся два стрелковых тира, полностью оборудованных и выполненных по требованиям Стрелкового союза России, размещены тренажерные залы, зал аэробики и борьбы. Возведена современная вышка для соревнований по пожарно-прикладному спорту.

Легкоатлеты будут выступать и тренироваться на современной беговой дорожке. 400-метровый круг соответствует требованиям для проведения крупных стартов.

Искусственный газон стадиона оснащен системой подогрева, что позволит футболистам играть на поле при низких температурах. Поле опробовали ветераны вологодского и московского «Динамо», которые провели товарищеский матч.

Кроме того, стадион адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня в городе большой праздник, открывается самый масштабный спортивный объект в городе. У наших ребят, вологжан появляется возможность профессионально заниматься на самом высоком уровне. Это футбольное поле, теннисные корты, даже пожарно-прикладной спорт. Большое количество детей здесь будет заниматься, конечно, мы рады. Это самый крупный объект за последние годы, открывшийся в Вологде, без учета “ВологдАрены”. При поддержке нашего Губернатора город постоянно двигается в сторону развития спортивной инфраструктуры. Я думаю, что мы выполним поручение Президента, и у нас увеличится количество вологжан, которые занимаются спортом», - говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.