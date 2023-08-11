Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 августа 2023 14:21

В Череповце заменят фонари в парках и скверах

С начала года уже заменили 1909 светильников
Евдокия САХАРОВА

В Череповце 307 светодиодных светильников появятся в Комсомольском парке, Макаринской роще, на парковке у храма Афанасия и Феодосия, у культурно-досугового центра «Северный». Еще фонари появятся в межквартальных проездах. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов.

Работы планируется окончить в сентябре. За время действия программы замены освещения установлено 7333 новых светильников. Новые лампы ярче и экономичнее. Заменить светильники на Октябрьском мосту собираются во время капремонта.

Всего в городе 16 тысяч уличных фонарей.