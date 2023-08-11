В Череповец на два дня прибыл ковчег с мощами Георгия Победоносца

В Череповец рано утром 11 августа в храм Афанасия и Феодосия Череповецких прибыл ковчег с мощами Георгия Победоносца. Мощи привезли по акции «Всероссийский молебен о победе». Из Череповца ковчег повезут в Вологду. Всего в маршруте 100 населенных пунктов. Об этом сообщил официальный портал города.

В 8 утра началась Божественная литургия, которую провел епископ Череповецкий Игнатий.

«Георгий Победоносец — один из почитаемых святых, в свое время был храбрым воином. Ему молятся о победе, о мире и единении», — рассказал секретарь Череповецкой епархии протоиерей Александр Куликов.

«Приглашаем горожан помолиться за победу. Прийти в храм можно в любое время. Проводы ковчега состоятся 12 августа в 19 часов», — сообщила заммэра Череповца Наталья Стрижова.