13-летний вологжанин травмировался, катаясь на мопеде отца

В деревне Шеломово Шекснинского района произошло ДТП с участием школьника. Об этом сообщила местная газета "Звезда". 10 августа около часа дня 13-летний подросток, катаясь на мопеде отца, не справился с управлением и упал. Ребенку понадобилась госпитализация.

Сообщается, что ребенок гостил в Шеломово у бабушки. Отец в тот момент находился в Череповце.

Родителям мальчика грозят штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а его отца также могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав.