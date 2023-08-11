Трое молодых череповчан забили знакомого до смерти

Череповецком районе под стражу попали трое местных жителей. Их подозревают в причинении смертельных травм 29-летнему знакомому. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Трагедия произошла ночью 9 августа. Молодые люди выпивали на одной из улиц в селе Шухободь. Возник конфликт. Череповчане нанесли своему знакомому множественные удары руками и ногами, в результате пострадавший скончался.

В тот же день было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых, в том числе 17-летнего подростка, задержали.

При избрании меры пресечения суд учёл, что за указанное особо тяжкое преступление предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, имеются основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемые могут скрыться от следствия и суда, а также оказать воздействие на потерпевших и свидетелей.