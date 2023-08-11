Вологжанин смастерил лодку из бересты и проплыл 400 км по Сухоне

Фото со страницы 35media

Вологжанин Александр Лебедев рассказал о своем необыкновенном путешествии, которое началось рано утром 4 августа. Мужчина смастерил лодку из бересты и проплыл по реке Сухоне от родного поселка Туровец до Великого Устюга — 350 км, а потом еще 50 км до Котласа. Об этом сообщил сайт «35медиа».

Александр вдохновился идеей берестяной лодки у великоустюгского лодочного мастера Александра Шитухина. .

— Посмотрел что-то в интернете и сделал лодку, решил сплавиться до Великого Устюга. Не все получилось гладко — лодка немного подтекала, но обошлось без приключений и до Родины Деда Мороза я благополучно добрался, — рассказал путешественник.

Обратную дорогу он провел в маршрутке, оставив плавсредство в Котласе.

Для изготовления лодки-берестянки нужна крепкая береза в диаметре не менее 30 см, без сучков. Сама работа занимает около недели. Мотора на «берестянке» нет, но имеется байдарочное весло. Вес лодки — от 20 до 30 кг, длина — 4 метра, ширина — 60-70 см. На ночь или во время непогоды путешественник причаливает к берегу, размещается в палатке.