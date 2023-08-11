В Вологодской области чаще чем в других регионах диагностировалась ротавирусная инфекция

Вологодчина бьет рекорды. В регионе самый высокий показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией в стране по итогам прошлого года.

Такую информацию сообщил Роспотребнадзор в своём докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2022 году».

Показатель заболеваемости ротавирусной инфекцией в регионе оказался самым высоким в России – 216 случаев на 100 тысяч населения. Втрое место у Ханты-Мансийского автономного округа - 194 случая, третье место у Приморского края - 189.

Интересно, что случаи заболеваний ротавирусной инфекции в прошлом году не были зарегистрированы в Ингушетии и Чечне.

«Подобные различия показателей заболеваемости могут быть связаны с объёмами внедрения молекулярно-биологических методов в лабораторную диагностику острых кишечных инфекций», — пояснили в Роспотребнадзоре.