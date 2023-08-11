В 180 школах Вологодчины набираются 210 десятых классов

В школах Вологодской области завершился прием в 10 классы. Информация о зачисленных появилась на сайтах школ. Всего в новом учебном году в 10 класс пойдут порядка 5200 человек. Одновременно с этим начат дополнительный набор.

Узнать о вакантных местах можно на сайтах школ и в управлении образования своего муниципалитета. Также на сайтах школ опубликовано количество свободных мест в профильных классах, а также информация о времени и месте подачи заявлений, сроках и процедуре дополнительного индивидуального отбора учащихся.

Десятые классы на Вологодчине открыты по разным профилям. Из 210 классов в 180 школах 76 - универсальных, 53 - технологических, 49 - социально-экономических, естественнонаучных - 39 классов, гуманитарных - 34 класса.

Как сообщила начальник управления реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей Департамента образования Анна Микурова, наиболее востребованными в новом учебном году стали классы социально-экономического профиля, они заполнены на 70%. На втором месте - естественнонаучный профиль. Следующие по популярности среди будущих десятиклассников – гуманитарные и технологические классы.

По итогам прошедшего учебного года обучение по образовательным программам основного общего образования завершили 12364 девятиклассника.