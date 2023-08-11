В Череповце заменят лампы в скверах на яркие и экономичные

В череповецких парках и скверах до октября заменят фонари.

Об этом сообщил мэр Вадим Германов на своей странице ВКонтакте. Это позволит экономить бюджет.

307 светодиодных светильников установят в Комсомольском парке, Макаринской роще, на парковке у храма Афанасия и Феодосия, у культурно-досугового центра «Северный». Еще фонари появятся в межквартальных проездах.

«Большая программа замены освещения подходит к концу. С начала года в городе заменили 1909 светильников, за время действия программы — 7333. Новые лампы ярче и экономичнее. Заменой светильников на Октябрьском мосту займемся во время капремонта», — пояснил Вадим Германов.