В Череповце заменят лампы в скверах на яркие и экономичные

В череповецких парках и скверах до октября заменят фонари.
Об этом сообщил мэр Вадим Германов на своей странице ВКонтакте. Это позволит экономить бюджет.
307 светодиодных светильников установят в Комсомольском парке, Макаринской роще, на парковке у храма Афанасия и Феодосия, у культурно-досугового центра «Северный». Еще фонари появятся в межквартальных проездах.
«Большая программа замены освещения подходит к концу. С начала года в городе заменили 1909 светильников, за время действия программы — 7333. Новые лампы ярче и экономичнее. Заменой светильников на Октябрьском мосту займемся во время капремонта», — пояснил Вадим Германов.